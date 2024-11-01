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Йос Ферстаппен считает, что Хорнер — автор слухов о конфликте Йоса с менеджером Макса

Йос Ферстаппен считает, что Хорнер — автор слухов о конфликте Йоса с менеджером Макса
Макс Ферстаппен
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Экс-пилот Формулы-1, отец Макса Ферстаппена Йос в начале этого года вступил в ожесточённую ссору с руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером и с тех пор практически отсутствовал на гонках.

В предстоящие выходные Йос планирует посетить Гран-при Бразилии, и это может говорить о новых закулисных событиях в лагере команды «Ред Булл».

«Причиной поездки Йоса в Бразилию является желание поддержать своего сына в чемпионате, но он также признал, что хочет серьёзно поговорить с Хорнером о распускавшихся слухах. Это будет разговор со взрывным потенциалом», — сообщается в материале Bild.

Конфликт между Йосом и Хорнером длится уже долгое время, и причиной тому изначально стала сотрудница команды, которая обвинила Хорнера в неподобающем поведении, после чего отношения Хорнера и Йоса стали усложняться всё больше. Следующей темой для инцидента между ними послужили слухи о напряжённых отношениях Ферстаппена-старшего с менеджером Макса Раймондом Вермюленом, которые якобы распространял Хорнер. Предполагается, что сами разногласия связаны с вопросом инвестиций в команду Макса в сим-рейсинге.

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