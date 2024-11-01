Франческо Баньяя: даже в случае потери титула я не стану гоняться в Валенсии

Претендент на чемпионство MotoGP в этом сезоне Франческо Баньяя заявил, что будет бойкотировать финал сезона, если он пройдёт в пострадавшей от наводнения Валенсии. По словам Баньяи, он не изменит решения, даже если из-за этого лишится шансов на титул.

«Даже ценой потери недостижения моей главной цели — завоевания титула — я не желаю участвовать в гонках в Валенсии. Очень надеюсь, что организаторы примут во внимание тот факт, что с этической точки зрения и с учётом всего происходящего это будет неправильным поступком», — приводит слова Баньяи Motorsport.

В настоящий момент Баньяя занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 436 очков. У лидера чемпионата Хорхе Мартина 453 очка. Финальный этап в Валенсии запланирован на 16-17 ноября.

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