Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес сделал категоричное заявление о своём будущем в Формуле-1

Серхио Перес сделал категоричное заявление о своём будущем в Формуле-1
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал слухи, согласно которым он может покинуть австрийскую команду. Перес заявил, что он точно примет участие в Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 22 по 24 июня, а также выступит в следующем сезоне Формулы-1.

«Чувствуется ли, что Гран-при Бразилии может стать последним? Нет, совсем нет. Это всего лишь слухи, в конце концов. Вы увидите меня в Вегасе, вы увидите меня в следующем году. Я совсем не беспокоюсь», — приводит слова Переса пресс-служба Формулы-1.

Ранее семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя призвал «Ред Булл» оказать давление на Переса, чтобы тот покинул команду.

Материалы по теме
Монтойя: будь я в «Ред Булл», то давил бы на Переса, чтобы он ушёл из Формулы-1

Самая короткая карьера в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android