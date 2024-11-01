Серхио Перес сделал категоричное заявление о своём будущем в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал слухи, согласно которым он может покинуть австрийскую команду. Перес заявил, что он точно примет участие в Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 22 по 24 июня, а также выступит в следующем сезоне Формулы-1.

«Чувствуется ли, что Гран-при Бразилии может стать последним? Нет, совсем нет. Это всего лишь слухи, в конце концов. Вы увидите меня в Вегасе, вы увидите меня в следующем году. Я совсем не беспокоюсь», — приводит слова Переса пресс-служба Формулы-1.

Ранее семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя призвал «Ред Булл» оказать давление на Переса, чтобы тот покинул команду.

Самая короткая карьера в Формуле-1: