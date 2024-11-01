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Хельмут Марко раскритиковал работу стюардов Формулы-1

Хельмут Марко раскритиковал работу стюардов Формулы-1
Хельмут Марко
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Хельмут Марко, который является советником команды «Ред Булл», раскритиковал работу стюардов в Формуле-1 на Гран-при Мексики. Специалист согласился с одним из двух 10-секундных штрафов Макса Ферстаппена, которые Макс получил за жёсткую борьбу с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом.

«Противостояние Ферстаппена и Норриса вызвало бурю обсуждений, и результатом всего этого стали два 10-секундных штрафа.

Мне кажется, что первый штраф был очень суровым и незаслуженным, а во втором случае Макс действовал уже слишком агрессивно, и это наказание было уместно.

После Гран-при США и Мексики стало понятно, что у нас, оказывается, нелинейная система штрафов. Были моменты, когда подобная борьба разгорелась между Пересом и Строллом в Мексике, но там никакого наказания не последовало», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.

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