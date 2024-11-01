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Магнуссен не выступит в пятничных сессиях Гран-при Бразилии, его место займёт Берман

Магнуссен не выступит в пятничных сессиях Гран-при Бразилии, его место займёт Берман
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19-летний британский гонщик Оливер Берман заменит датчанина Кевина Магнуссена в пятничных сессиях Гран-при Бразилии. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Сообщается, что Магнуссен почувствовал недомогание. Берман выступит в сегодняшней тренировке и спринт-квалификации. Кроме того, британец должен принять участие в завтрашнем спринте. Что касается того, кто будет выступать в Гран-при дальше, то информация на этот счёт появится позже.

Гран-при Бразилии проходит с 1 по 3 ноября. «Хаас» в настоящий момент занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 46 очков.

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