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Британская фирма выпустила дорожную версию суперкара из фильма про Джеймса Бонда

Британская фирма выпустила дорожную версию суперкара из фильма про Джеймса Бонда
Jaguar C-X75
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Фирма Callum представила дорожную версию Jaguar C-X75 — суперкара, использовавшегося на съёмках фильма «007: Спектр» о Джеймсе Бонде, но так и не выпущенного серийно. Это уже второй экземпляр C-X75 от Callum — первый был создан по индивидуальному заказу в марте 2024 года.

Jaguar C-X75

Jaguar C-X75

Фото: Callum

Jaguar C-X75 был представлен в 2011 году, он был задуман как 789-сильный гибридный суперкар стоимостью порядка $ 800 тыс. Однако из-за финансового кризиса в начале 2010-х в Jaguar отказались от выпуска автомобиля. Тем не менее для съёмок «007: Спектр» силами Williams Advanced Engineering, подразделения команды Формулы-1 «Уильямс», были построены несколько C-X75.

Салон Jaguar C-X75

Салон Jaguar C-X75

Фото: Callum

Для сертификации для дорог общего пользования специалисты Callum заменили в автомобиле стёкла и выхлопную систему, откалибровали двигатель, уменьшили и выровняли зазоры между кузовными панелями и полностью переделали салон. Кроме того, второй экземпляр получил новую трансмиссию и активную аэродинамику. Под капотом у Jaguar C-X75 от Callum пятилитровый двигатель V8, совмещённый с семискоростной трансмиссией с двойным сцеплением.

Двигатель Jaguar C-X75

Двигатель Jaguar C-X75

Фото: Callum

Отметим, что компания Callum создана Яном Каллумом, британским дизайнером, который работал в Ford, TWR и Aston Martin, а с 1999 по 2019 год был директором по дизайну Jaguar.

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