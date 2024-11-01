MotoGP отменил финальный этап в Валенсии из-за сильнейшего наводнения

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP принял решение отменить Гран-при Валенсии. Об этом информирует пресс-служба организации. Ранее в Испании, а особенно в провинции Валенсия, прошли сильнейшие ливни, вызвавшие наводнения, в результате которых погибло более 150 человек.

«Чтобы ни один ресурс не был отвлечён от усилий по восстановлению последствий наводнения, чемпионат и местные власти были вынуждены отменить Гран-при Валенсии 2024 года», — говорится в сообщении MotoGP.

Новое место проведения финального этапа и даты его проведения будут объявлены позже.

Ранее претендент на чемпионство MotoGP в этом сезоне Франческо Баньяя говорил, что будет бойкотировать этап в Валенсии, если он состоится.