2 ноября стартует Кубок Краснодарского края по дрифту Sochi Drift Challenge

Со 2 по 4 ноября 2024 года в городе Усть-Лабинск на СТК «Пилот» (Краснодарский край) пройдёт первый этап Кубка Краснодарского края по дрифту Sochi Drift Challenge сезона-2024/2025. Зрители смогут посетить отборочные квалификационные заезды 3 ноября и парные заезды лучших дрифтеров 4 ноября.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Sochi Drift Challenge – это единственное соревнование в России, которое объединяет профессиональных и начинающих пилотов. Главная идея – доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого, с правильной идеологией и максимальной конкуренцией. Традиционна широкая география участников. Идеолог, основатель и организатор SDC – чемпион России, вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Особенностью сезона-2024/2025 станет предварительный отбор участников соревнований: на старт выйдут всего 70 пилотов, которые представят свои боевые машины идеальными не только в техническом плане, но и привлекающими стильным внешним видом. Ещё одним нововведением стало обязательное использование шин от производителя Kinforest.

Для зрителей предусмотрено две категории билетов: места на трибуне и в зоне свободного размещения. Обладатели билетов будут иметь возможность провести отличный выходной уикенд, поболеть за пилотов во время квалификации, а также в день парных проездов. В свободном доступе будет парк сервиса, где можно поближе рассмотреть автомобили, пообщаться с членами команд. Зрители станут посетителями автограф-сессии и свидетелями триумфа лучших пилотов во время церемонии награждения. Для поклонников дрифта также будет доступна онлайн-трансляция двух соревновательных дней.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Календарь сезона-2024/2025:

первый этап: 2-4 ноября 2024 года;

второй этап: 8-10 ноября 2024 года;

третий этап: 21-23 февраля 2025 года;

четвёртый этап: 21-23 марта 2025 года

В сезоне-2023/2024 приняли участие 127 пилотов и 19 команд.