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Магнуссен не имеет права вернуться за руль «Хааса» раньше, чем после спринтерской гонки

Магнуссен не имеет права вернуться за руль «Хааса» раньше, чем после спринтерской гонки
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Датский гонщик Формулы-1 из команды «Хаас» Кевин Магнуссен согласно регламенту не имеет права вернуться за руль своего болида раньше, чем после спринтерской гонки, поскольку в спринт-квалификации его заменит британский резервный пилот коллектива Оливер Берман. Напомним, ранее сегодня стало известно, что из-за проблем со здоровьем у Кевина вместо него в пятницу во время тренировки и спринт-квалификации Гран-при Бразилии выступит Берман.

Пункт 32.2 спортивного регламента Формулы-1 гласит: «На каждом этапе, где запланирована спринтерская сессия, гонщик, который принял участие в спринт-квалификации, становится участником и самой спринт-гонки без возможности замены. Дополнительные изменения по причинам форс-мажорных обстоятельств будут рассмотрены отдельно».

Спринт-квалификация Гран-при Бразилии состоится сегодня, 1 ноября, в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию события.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
01 ноября 2024, пятница. 21:30 МСК
Не началось
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