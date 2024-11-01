Норрис первый в единственной тренировке ГП Бразилии, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 15-й

В Сан-Паулу состоялась единственная тренировка Гран-при Бразилии, лучший результат в которой показал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал Джордж Расселл («Мерседес»), третий — Оливер Берман («Хаас»).
Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» в концовке тренировки бросил попытку на шинах «софт», из-за чего в протоколе остался его лучший результат на «медиуме» — 15-й. Напарник Макса Серхио Перес показал 19-е время.
Напомним, Берман заменяет датского пилота Кевина Магнуссена, у которого проблемы со здоровьем.
Гран-при Бразилии. Свободная практика:
1. Ландо Норрис («Макларен») -1:10.610.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.181.
3. Оливер Берман («Хаас») +0.195.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.340.
5. Александер Албон («Уильямс») +0.345.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.428.
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0.490.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.514.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.605.
10. Пьер Гасли («Альпин») +0.606.
11. Лиам Лоусон («РБ») +0.691.
12. Юки Цунода («РБ») +0.873.
13. Франко Колапинто («Уильямс») +1.009.
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.041.
15. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.102.
16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.144.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.173.
18. Эстебан Окон («Альпин») +1.217.
19. Серхио Перес («Ред Булл») +1.235.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.273.