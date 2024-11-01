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Норрис первый в единственной тренировке ГП Бразилии, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 15-й

В Сан-Паулу состоялась единственная тренировка Гран-при Бразилии, лучший результат в которой показал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал Джордж Расселл («Мерседес»), третий — Оливер Берман («Хаас»).

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» в концовке тренировки бросил попытку на шинах «софт», из-за чего в протоколе остался его лучший результат на «медиуме» — 15-й. Напарник Макса Серхио Перес показал 19-е время.

Напомним, Берман заменяет датского пилота Кевина Магнуссена, у которого проблемы со здоровьем.

Гран-при Бразилии. Свободная практика:

1. Ландо Норрис («Макларен») -1:10.610.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.181.

3. Оливер Берман («Хаас») +0.195.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.340.

5. Александер Албон («Уильямс») +0.345.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.428.

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0.490.

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.514.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.605.

10. Пьер Гасли («Альпин») +0.606.

11. Лиам Лоусон («РБ») +0.691.

12. Юки Цунода («РБ») +0.873.

13. Франко Колапинто («Уильямс») +1.009.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.041.

15. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.102.

16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.144.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.173.

18. Эстебан Окон («Альпин») +1.217.

19. Серхио Перес («Ред Булл») +1.235.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.273.