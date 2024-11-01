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Ферстаппен — о Бортолето: если бы я руководил «Кик-Заубером», то давно бы подписал его

Ферстаппен — о Бортолето: если бы я руководил «Кик-Заубером», то давно бы подписал его
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27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о бразильском юниоре «Макларена» Габриэле Бортолето.

«Если бы я был руководил «Кик-Заубером», то давно бы подписал его. Всегда полезно раньше привыкнуть к команде, совершить ошибки в разных местах, чтобы хорошо интегрироваться и немного лучше понимать машину. Тогда обе стороны почувствуют себя гораздо лучше подготовленными, когда начнётся действие нового регламента в 2026 году», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport-Total.

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри также высказался по поводу возможного будущего Бортолето в Формуле-1: «Надеюсь, что ему не придётся пройти через то же самое, что и мне. Вообще, не думаю, что кому-то следует пройти по моему пути (Пиастри говорит о ситуации между «Альпин» и «Маклареном» и о громком скандале с контрактом Оскара. – Прим. «Чемпионата»). Бортолето проделывает хорошую работу, и, я думаю, его ждёт хорошее будущее в Формуле-1».

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