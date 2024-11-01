Кристиана Хорнера заметили выходящим из хоспиталити «Уильямса» на ГП Бразилии

Руководителя команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиана Хорнера заметили выходящим из хоспиталити (командный домик) «Уильямса» на Гран-при Бразилии на фоне слухов о предложении австрийского коллектива для пилота Франко Колапинто, выступающего за «Уильямс».

Фото: Скриншот из социальных сетей ESPN Argentina

Колапинто выступает за «Уильямс» с 27 августа 2024 года, заменив в команде американского гонщика Логана Сарджента. Результаты Франко сразу стали обсуждаемыми в связи с его будущим, поскольку в «Уильямсе» мест на сезон-2025 уже нет. Команда заключила контракт с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом, который составит дуэт с Александером Албоном.

Ранее голландский комментатор Джек Плой заявил, что в «Ред Булл» готовы заменить своего пилота Серхио Переса на Франко Колапинто и советник австрийской команды Хельмут Марко предложил Джеймсу Ваулзу [руководителю «Уильямса»] € 20 млн.