Карлос Сайнс устроит 12-часовую вечеринку для болельщиков во время Гран-при Лас-Вегаса

30-летний испанский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Феррари», Карлос Сайнс собирается устроить первую в истории 12-часовую вечеринку для болельщиков, ведущим которой он станет на Гран-при Лас-Вегаса во второй половине ноября.

Пилот назвал вечеринку в честь песни Smooth Operator исполнительницы Sade, которую он любит петь после успешных гонок. 12-часовая танцевальная пройдёт с 22 по 23 ноября в ALIBI Ultra Lounge в ARIA Resort & Casino. Между второй и третьей свободной практикой Гран-при Лас-Вегаса в США.

Напомним, ранее Сайнс стал победителем Гран-при Мексики. Сезон-2024 является для Карлоса последним в составе итальянского коллектив. Следующий год Сайнс проведёт в составе «Уильямса», став партнёром Александера Албона.