Пиастри отверг теорию, что после ГП Мексики все пилоты будут дайвбомбить

Австралийский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Оскар Пиастри отверг теорию того, что после Гран-при Мексики все пилоты начнут дайвбомбить, чтобы оказаться впереди на верхней точке апекса и быть в выигрышной позиции, согласно правилам «Королевских гонок».

Дайвбомба — максимально позднее торможение при входе в поворот в попытке совершить манёвр обгона.

«Не думаю, что после прошедшего Гран-при в Мексике дайвбомбы статут массовым явлением. Не уверен, что вообще что-то изменится среди пилотов. Да, здесь всё зависит от людей, ведь многие пилотируют по-разному, со своим индивидуальным стилем и какими-то особенностями. Но лично я не заметил изменений. Очевидно, во время инцидента Лоусона и Переса между ними произошёл контакт, который был очень, очень трудным, но я не думаю, что это действительно что-то меняет.

У нас, гонщиков, есть несколько принципов, и один из них: вы на самом деле не хотите разбивать машину, потому что это больно и это стоит денег. Но при этом никто не любит, когда его обгоняют. Поэтому в такие моменты и происходит следующая дилемма: «Я просто собираюсь отпустить тормоза, чтобы вырваться вперёд на вершине апекса и не беспокоиться о последствиях» или что-то в этом роде. Так что это идёт немного дальше, чем просто то, что прописано в правилах. И такие конфликты создают прецеденты, но не думаю, что что-то глобально изменится среди гонщиков», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.

Ранее Пиастри и Ферстаппен высказались по поводу юниора «Макларена» Габриэла Бортолето.