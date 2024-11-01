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Сайнс выразил недовольство людьми, которые снимали его в клубе после победы в Мексике

Сайнс выразил недовольство людьми, которые снимали его в клубе после победы в Мексике
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Испанский потомственный гонщик Формулы-1, выступающий за «Феррари», Карлос Сайнс раскритиковал поклонников, которые постоянно вели съёмку во время празднования Сайнса в ночном клубе после победы на Гран-при Мексики.

«Мы пошли в клуб, как вы, ребята, наверное, видели в социальных сетях, потому что в наши дни вы ничего не можете сделать и не засветиться в социальных сетях. Было немного раздражающе видеть вокруг себя 15 камер, пока все весело пытаются проводить время. Поэтому я хотел бы порекомендовать людям оставлять телефоны в стороне, когда вы хорошо проводите время, не будьте тем парнем, который всех раздражает, снимая всех вокруг.

Просто наслаждайтесь вечеринкой, пожмите мне руку, если хотите, поздравьте меня, приходите и присоединяйтесь ко мне и веселитесь, но держите свой телефон в кармане, если хотите, чтобы вас воспринимали как желанного гостя на моей вечеринке в Лас-Вегасе", — приводит слова Сайнса издание Motorsport.

Ранее стало известно, что Карлос устроит 12-часовую вечеринку во время Гран-при Лас-Вегаса.

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