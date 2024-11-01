Ваулз прокомментировал появление Хорнера в хоспиталити «Уильямса»

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз прокомментировал появление Кристиана Хорнера, возглавляющего «Ред Булл», в хоспиталити (гостевом домике) британской команды.

«Недавно мы подписали нового спонсора — производителя кофе Reviver из гольфа, и Кристиан очень хотел попробовать. Это была хорошая часть нашего разговора. Ему понравилось», — приводит слова Ваулза издание GPblog.

Ранее Ваулз прокомментировал, готов ли Франко Колапинто стать партнёром трёхкратного чемпиона Формулы-1 из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на фоне слухов об интересе австрийского коллектива к аргентинскому гонщику.