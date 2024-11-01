Пиастри выиграл поул в спринт-квалификации ГП Бразилии, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 4-й

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В Сан-Паулу на трассе «Интерлагос» состоялась спринт-квалификация Гран-при Бразилии, победу в которой одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым стал партнёр Оскара Ландо Норрис, а третье место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру.

Гран-при Бразилия. Спринт-квалификация:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:08.899.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.029.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.254.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.320.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.358.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.544.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.723.

8. Лиам Лоусон («РБ») +1.042.

9. Александер Албон («Уильямс») +1.179.

10. Оливер Берман («Хаас») — не показал время в третьем сегменте.

После второго сегмента вылетели:

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:09.941.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:09.964.

13. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:10.024.

14. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:10.275.

15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:10.595.

После первого сегмента вылетели:

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:10.978.

17. Эстебан Окон («Уильямс») — 1:11.052.

18. Юки Цунода («РБ») — 1:11.121.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:11.280.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:12.978.