Пиастри выиграл поул в спринт-квалификации ГП Бразилии, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 4-й

В Сан-Паулу на трассе «Интерлагос» состоялась спринт-квалификация Гран-при Бразилии, победу в которой одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым стал партнёр Оскара Ландо Норрис, а третье место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру.
Гран-при Бразилия. Спринт-квалификация:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:08.899.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.029.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.254.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.320.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.358.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.544.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.723.
8. Лиам Лоусон («РБ») +1.042.
9. Александер Албон («Уильямс») +1.179.
10. Оливер Берман («Хаас») — не показал время в третьем сегменте.
После второго сегмента вылетели:
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:09.941.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:09.964.
13. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:10.024.
14. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:10.275.
15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:10.595.
После первого сегмента вылетели:
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:10.978.
17. Эстебан Окон («Уильямс») — 1:11.052.
18. Юки Цунода («РБ») — 1:11.121.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:11.280.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:12.978.