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Колапинто — о своём будущем: нормально, если «Уильямс» отпустит меня в другую команду

Колапинто — о своём будущем: нормально, если «Уильямс» отпустит меня в другую команду
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Аргентинский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Уильямс», Франко Колапинто высказался по поводу своего будущего в «Королевских гонках» на фоне слухов об интересе к пилоту команды «Ред Булл».

«Ну, я думаю, меня не следует спрашивать об этом. Конечно, не знаю ответа, но надеюсь, что да. На мой взгляд, если «Уильямс» не сможет предоставить мне место в гонке, то будет нормально, если они позволят мне выступать за кого-то ещё и найдут для меня лучшую возможность на будущее.

Но я не тот человек, которого следует спрашивать об этом. Даже сказал бы, что я последний, у кого стоит это всё уточнять. Но, безусловно, у меня есть переживания по поводу моего будущего, и буду рад остаться в Формуле-1. Изначально я был уверен, что меня не окажется в «Королевских гонках» в сезоне-2025, а уже идут разнообразные разговоры о будущем. Но в этот уикенд в Бразилии вместе с «Уильямсом» постараюсь показать всё, что в моих силах», — приводит слова Колапинто издание Motorsport Week.

Ранее в паддоке заметили выходящим из хоспиталити «Уильямса» руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

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