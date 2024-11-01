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Леклер вызван к стюардам ФИА за ругательство на пресс-конференции в Мексике

Леклер вызван к стюардам ФИА за ругательство на пресс-конференции в Мексике
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Пилот Формулы-1 из итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер вызван к стюардам ФИА после инцидента на пресс-конференции после гонки на Гран-при Мексики, когда Шарль сказал нецензурное слово.

Леклера вызвали к стюардам на Гран-при Бразилии. Отвечая на вопрос журналиста после основной гонки на Гран-при Мексики, Леклер сказал: «У меня была проблема с поворачиваемостью болида, и это ощущалось, чёрт возьми (в оригинале использовалась нецензурная лексика – Прим. Чемпионата"), очень плохо!»

Ранее ФИА назначила трёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену, выступающему за «Ред Булл», общественные работы за то, что он выругался на поведение своего болида на Гран-при Азербайджана. Большинство гонщиков выразили поддержку нидерландцу.

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