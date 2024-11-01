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Пиастри прокомментировал завоевание поула в спринт-квалификации Гран-при Бразилии

Пиастри прокомментировал завоевание поула в спринт-квалификации Гран-при Бразилии
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри высказался о завоевании поул-позишен в спринтерской квалификации Гран-при Бразилии.

«Это была непростая сессия. Я чувствовал себя комфортно в начале, а затем уровень сцепления становился всё выше. Доволен, что квалифицировался на поул в спринте. Мой первый круг не был потрясающим, я знал, что было несколько мест, где можно прибавить, и второй круг был хорошим, да и шины выдержали. Так что я в предвкушении старта с первой позиции.

Я попробую выиграть. Вероятно, после переасфальтирования трассы этот спринт будет сильно отличаться от прошлогоднего, так что посмотрим, какими окажутся температура и погода. Но я стартую с лучшего места и попробую удостовериться, что останусь на нём», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

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