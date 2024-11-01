Ферстаппен указал на проблему машины «Ред Булл» после 4-го места в спринт-квалификации

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал четвёртый результат в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

«Когда мы только начали квалификацию, всё так выглядело, словно мы сильно отстаём. Было трудно управлять машиной на неровностях. Организаторы переасфальтировали трассу, но для пилотажа стало даже хуже. Тут везде невероятно кочковато, что нехорошо для нашей машины. Во всех кочковатых местах машина сильно скачет, что стоило мне немалого времени, увы.

Не знаю, как пойдёт завтра. Обычно если ты немного уступаешь на одном круге, то я не думаю, что мы особенно сильны в гоночном режиме. Так что посмотрим, как всё пойдёт в спринте. Я также знаю, что, возможно, может вмешаться погода, но не в спринте. Всё изучим», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.