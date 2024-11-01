Аргентинский журналист: Колапинто уже подписал контракт с «Ред Булл»

Аргентинский бывший гонщик и победитель серии TC2000 в 1985 году, а ныне журналист Рубен Дарай заявил, что его соотечественник и пилот Формулы-1, выступающий за команду «Уильямс», Франко Колапинто подписал контракт с «Ред Булл».

«Я не буду называть, но это очень серьёзный источник. У меня есть информация, что Колапинто уже подписал контракт и будет участвовать в следующем сезоне в «Ред Булл», а не в команде «РБ». Серхио Перес будет уволен. Колапинто — парень, который пришёл снизу и находится на таком уровне. Это наша большая радость», — приводит слова Дарая аргентинское издание Radio Continental.

Для Франко уикенд в Бразилии является эмоционально тяжёлым. Помимо слухов по поводу его будущего в Формуле-1, у Колапинто случилась личная трагедия — скончался его дедушка, из-за чего аргентинец пропустил общение с фанатами в Сан-Паулу.