Пиастри ответил, готов ли он отдать Норрису победу в спринтерской гонке

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, завоевавший поул в спринтерской квалификации Гран-при Бразилии, прокомментировал возможность отдать первое место в спринте своему напарнику Ландо Норрису, чтобы увеличить шансы британца в борьбе за чемпионский титул.

«Посмотрим, каким завтра окажется темп у нас обоих. Думаю, первая цель — стать первым и вторым, а дальше мы посмотрим, в каком порядке. Я знаю, что не борюсь за титул в личном зачёте, а для команды не важно, в каком мы порядке.

Готов ли я отдать победу? Да, я сказал так, когда у нас впервые были эти обсуждения. Было бы приятно выиграть, но это всего одно очко разницы и это не основная гонка, так что посмотрим. Ладно намного больше нужны очки, но я все равно хочу выиграть. Если я приложу усилия и покажу хороший темп, уверен, это не останется незамеченным. Посмотрим», — приводит слова Пиастри Sky Sports.