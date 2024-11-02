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Норрис раздражённо ответил на вопрос о Ферстаппене после спринт-квалификации ГП Бразилии

Норрис раздражённо ответил на вопрос о Ферстаппене после спринт-квалификации ГП Бразилии
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Британский гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис после спринт-квалификации на Гран-при Бразилии, в которой он занял второе место, раздражённо ответил на вопрос о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

Норрис: в спринт-квалификации мы проделали хорошую работу и добились прогресса после тяжёлой тренировки, где мы были ниже ожидаемых результатов. Последний круг в квалификации получился слабым, я допустил много ошибок и заблокировал колёса, это было неожиданно…

Журналист задал вопрос про результат Ферстаппена и сможет ли Норрис отобрать очки.

Норрис: мне всё равно. Я так ненавижу этот вопрос. Меня не волнует, где Макс квалифицируется, я здесь, чтобы просто обсудить свою проделанную работу, и всё. Но каждый раз один и тот же вопрос, неважно, не знаю, первый ли он, последний ли он, я сделаю всё, что смогу.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
01 ноября 2024, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:08.899
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.029
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.254
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