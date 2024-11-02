Норрис раздражённо ответил на вопрос о Ферстаппене после спринт-квалификации ГП Бразилии

Британский гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис после спринт-квалификации на Гран-при Бразилии, в которой он занял второе место, раздражённо ответил на вопрос о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
Норрис: в спринт-квалификации мы проделали хорошую работу и добились прогресса после тяжёлой тренировки, где мы были ниже ожидаемых результатов. Последний круг в квалификации получился слабым, я допустил много ошибок и заблокировал колёса, это было неожиданно…
Журналист задал вопрос про результат Ферстаппена и сможет ли Норрис отобрать очки.
Норрис: мне всё равно. Я так ненавижу этот вопрос. Меня не волнует, где Макс квалифицируется, я здесь, чтобы просто обсудить свою проделанную работу, и всё. Но каждый раз один и тот же вопрос, неважно, не знаю, первый ли он, последний ли он, я сделаю всё, что смогу.
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