Магнуссен целиком пропустит Гран-при Бразилии, Берман проведёт весь уикенд

Американская команда Формулы-1 «Хаас» объявила, что датский гонщик Кевин Магнуссен не вернётся за руль ни в какой момент гоночного уикенда Гран-при Бразилии. Датчанин плохо себя почувствовал в пятницу и был заменён на резервного пилота «Феррари» Оливера Бермана, который в сезоне-2025 станет боевым гонщиком «Хааса». При этом сохранялась вероятность, что Магнуссен вернётся за руль после спринтерской гонки, однако теперь этого уже точно не произойдёт.

«После вступления Олли в дело на сегодняшние сессии мы можем подтвердить, что британский пилот полностью проведёт с командой Гран-при Бразилии. Мы желаем Кевину полного и скорейшего выздоровления», — гласит заявление «Хааса».