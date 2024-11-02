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Серхио Перес высказался о слабом выступлении в спринт-квалификации Гран-при Бразилии

Серхио Перес высказался о слабом выступлении в спринт-квалификации Гран-при Бразилии
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал 13-й результат в спринтерской квалификации Гран-при Бразилии.

«Спринтерские уикенды — это всегда немного шаг в неизвестность, а уж особенно здесь, на „Интерлагосе“. У нас был хороший первый сегмент, но во втором возникли проблемы с балансом, была сильная недостаточная поворачиваемость по мере того, как трасса становилась быстрее. Мы попробовали что-то сделать с тормозным балансом, но в итоге слишком сместили его назад.

У нас была небольшая неразбериха с программой выездов на трассу. Подумали, что есть шанс на второй круг, но в итоге не получилось, и наш день закончился раньше. Условия на трассе сегодня застали нас врасплох, но мы ждём прогресса в завтрашних квалификации и спринтерской гонке", — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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