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Хорнер выразил уверенность, что «Макларен» применит командную тактику в спринте

Хорнер выразил уверенность, что «Макларен» применит командную тактику в спринте
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Бразилии и дал прогноз, что пилоты «Макларена» поменяются местами в спринте, чтобы Ландо Норрис набрал больше очков в личном зачёте.

«Пилоты „Макларена“ сегодня были быстры весь день. Я был удивлён, что поул взял Оскар: он не выглядел быстрейшим из двух, но проехал очень хороший второй круг. Обмен позициями? Думаю, ради одного очка они могут сделать это. Я уверен, они сделают это.

Мы же на втором ряду. Отсюда всё ещё можно выиграть гонку. На этой трассе можно обгонять. Надеюсь, у наших настроек больший акцент на гонку, чем на квалификацию. «Макларен» был быстр. Посмотрим, что будет в спринте и как мы можем изменить машину к квалификации", — приводит слова Хорнера GPBlog.

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