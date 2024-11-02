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Шарль Леклер ответил, могла ли «Феррари» добиться большего, чем третье место

Шарль Леклер ответил, могла ли «Феррари» добиться большего, чем третье место
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Гонщик «Феррари» Шарль Лелкер прокомментировал третий результат в спринтерской квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1.
«Я доволен, потому что сегодня мы добились максимально возможного результата. Не думаю, что сегодня был потенциал для чего-то большего. «Макларен» так быстр. Мы же в этот уикенд немножко отстаём. Разумеется, мы выложимся по максимуму, чтобы всё-таки бросить им вызов», — приводит слова Леклера Motorsport-Total.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:08.899.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.029.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.254.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.320.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.358.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.544.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.723.
8. Лиам Лоусон («РБ») +1.042.
9. Александер Албон («Уильямс») +1.179.
10. Оливер Берман («Хаас») — не показал время в третьем сегменте.

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