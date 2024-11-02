Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бортолето скоро разорвёт связи с «Маклареном» и завершает переговоры с «Ауди» — источник

Бортолето скоро разорвёт связи с «Маклареном» и завершает переговоры с «Ауди» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Формулы-3 и нынешний лидер общего зачёта Формулы-2 Габриэл Бортолето близок к тому, чтобы стать боевым гонщиком «Кик-Заубера» («Ауди»), утверждает бразильское издание Grande Premio. Ранее основной проблемой в переговорах бразильца с командой являлись его связи с «Маклареном». Команда из Уокинга была готова отдать права на Бортолето только на два сезона, в то время как «Ауди» настаивала на четырёхлетнем соглашении. В итоге в ближайшее время Габриэл в принципе освободится ото всех обязательств перед «Маклареном».

Переговоры бразильца с «Ауди» находятся в завершающей стадии. По неофициальным данным, сторонам остаётся уточнить сезон дебюта Бортолето. Габриэлу гарантировано выступление в 2026 году, а что касается сезона-2025, то теоретически Бортолето может провести его в роли не основного, а резервного пилота. Такой вариант возможен из-за продолжающейся перестройки команды из Хинвиля, а также опасений представителей Бортолето насчёт потенциально слабой формы «Кик-Заубера» в 2025 году.

Материалы по теме
Аргентинский журналист: Колапинто уже подписал контракт с «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android