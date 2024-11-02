Стало известно наказание Шарля Леклера, позволившего себе мат на пресс-конференции

Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 завершили расследование инцидента, произошедшего на пресс-конференции после гонки Гран-при Мексики. Во время общения с прессой пилот «Феррари» Шарль Леклер позволил себе одно нецензурное слово, что является нарушением спортивного кодекса ФИА.

По итогам разбирательств монегаск был оштрафован на пять тысяч евро, плюс ещё на пять тысяч евро условно (испытательный срок — 12 месяцев). Ранее на Гран-при Сингапура за схожий проступок гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил более серьёзный штраф в виде одного дня общественных работ.

В своём решении по Леклеру судьи отметили, что Шарль моментально извинился за сказанное и что для них его проступок выглядит менее серьёзным, чем «самый недавний случай».