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Марко раскритиковал поведение болида «Ред Булл» на Гран-при Бразилии

Марко раскритиковал поведение болида «Ред Булл» на Гран-при Бразилии
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскритиковал поведение болида австрийского коллектива на Гран-при Бразилии.

«Мы теряем слишком много времени в четвёртом и девятом поворотах по сравнению с «Маклареном». Такая ухабистая трасса тоже не помогает. Если Макс слишком сильно едет по бордюрам, машина начинает подпрыгивать. С «Маклареном» становится очень сложно сражаться или даже невозможно вообще угнаться за ними.

Кажется, что «Феррари» находится в пределах нашей досягаемости, по крайней мере, в спринтерской гонке, но разрыв очень велик для такого короткого круга», — приводит слова Марко издание GPblog.

Ферстаппен показал в спринт-квалификации четвёртое время.

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