Стартовая решётка спринта Формулы-1 Гран-при Бразилии

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В субботу, 2 ноября, в Сан-Паулу состоится спринт Гран-при Бразилии Формулы-1 на трассе «Интерлагос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовой решёткой спринта.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт. Стартовая решётка:

1. Оскар Пиастри («Макларен»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Шарль Леклер («Феррари»).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

5. Карлос Сайнс («Феррари»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Пьер Гасли («Альпин»).

8. Лиам Лоусон («РБ»).

9. Александер Албон («Уильямс»).

10. Оливер Берман («Хаас»).

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

12. Нико Хююлькенберг («Хаас»).

13. Серхио Перес («Ред Булл»).

14. Франко Колапинто («Уильямс»).

15. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

17. Эстебан Окон («Альпин»).

18. Юки Цунода («РБ»).

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию спринта Гран-при Бразилии.

Прямая текстовая трансляция спринта Гран-при Бразилии