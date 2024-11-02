Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стартовая решётка спринта Формулы-1 Гран-при Бразилии

Стартовая решётка спринта Формулы-1 Гран-при Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 2 ноября, в Сан-Паулу состоится спринт Гран-при Бразилии Формулы-1 на трассе «Интерлагос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовой решёткой спринта.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт. Стартовая решётка:

1. Оскар Пиастри («Макларен»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
5. Карлос Сайнс («Феррари»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Пьер Гасли («Альпин»).
8. Лиам Лоусон («РБ»).
9. Александер Албон («Уильямс»).
10. Оливер Берман («Хаас»).
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
12. Нико Хююлькенберг («Хаас»).
13. Серхио Перес («Ред Булл»).
14. Франко Колапинто («Уильямс»).
15. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
17. Эстебан Окон («Альпин»).
18. Юки Цунода («РБ»).
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию спринта Гран-при Бразилии.

Прямая текстовая трансляция спринта Гран-при Бразилии

Материалы по теме
Норрис раздражённо ответил на вопрос о Ферстаппене после спринт-квалификации ГП Бразилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android