Хорнер объяснил тактику Переса на спринт-квалификации Гран-при Бразилии

Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил тактику мексиканского пилота Серхио Переса на спринт-квалификации Гран-при Бразилии. Напомним, Перес занял 13-е место и не вышел в третий сегмент.

«Мы не планировали совершать вторую попытку во втором сегменте, и, к сожалению, Серхио просто сделал недостаточно при первой попытке. Мы выпустили его в оптимальное время, но, к сожалению, Перес был на полсекунды медленнее времени своего товарища по команде [Макса Ферстаппена]. Это было слишком много», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Ранее советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскритиковал поведение болида RB20 в Бразилии.