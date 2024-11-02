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Хорнер объяснил тактику Переса на спринт-квалификации Гран-при Бразилии

Хорнер объяснил тактику Переса на спринт-квалификации Гран-при Бразилии
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил тактику мексиканского пилота Серхио Переса на спринт-квалификации Гран-при Бразилии. Напомним, Перес занял 13-е место и не вышел в третий сегмент.

«Мы не планировали совершать вторую попытку во втором сегменте, и, к сожалению, Серхио просто сделал недостаточно при первой попытке. Мы выпустили его в оптимальное время, но, к сожалению, Перес был на полсекунды медленнее времени своего товарища по команде [Макса Ферстаппена]. Это было слишком много», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Ранее советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскритиковал поведение болида RB20 в Бразилии.

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