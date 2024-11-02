Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо объяснил слабые результаты команды в спринт-квалификации ГП Бразилии

Алонсо объяснил слабые результаты команды в спринт-квалификации ГП Бразилии
Комментарии

43-летний испанский автогонщик и двукратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Астон Мартин», Фернандо Алонсо объяснил слабые результаты британского коллектива в спринт-квалификации Гран-при Бразилии, в которой он занял 16-е место.

«Сегодня нам не хватило темпа в квалификации спринта. Нам пришлось внести некоторые изменения в машину после свободной практики из-за ухабистой трассы, которая, как мы знали, отрицательно скажется на нашем темпе. Будет сложно набрать очки в спринте, поэтому нам нужно сконцентрироваться на основной квалификации и воскресной гонке», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

Победу в спринт-квалификации одержал Оскар Пиастри, а вторым стал Ландо Норрис — оба из «Макларена».

Материалы по теме
Пиастри выиграл поул в спринт-квалификации ГП Бразилии, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 4-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android