Алонсо объяснил слабые результаты команды в спринт-квалификации ГП Бразилии

43-летний испанский автогонщик и двукратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Астон Мартин», Фернандо Алонсо объяснил слабые результаты британского коллектива в спринт-квалификации Гран-при Бразилии, в которой он занял 16-е место.

«Сегодня нам не хватило темпа в квалификации спринта. Нам пришлось внести некоторые изменения в машину после свободной практики из-за ухабистой трассы, которая, как мы знали, отрицательно скажется на нашем темпе. Будет сложно набрать очки в спринте, поэтому нам нужно сконцентрироваться на основной квалификации и воскресной гонке», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

Победу в спринт-квалификации одержал Оскар Пиастри, а вторым стал Ландо Норрис — оба из «Макларена».