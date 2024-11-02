Йос Ферстаппен разочарован темпом «Ред Булл» на Гран-при Бразилии

52-летний нидерландский бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом трёхкратного чемпиона серии из «Ред Булл» Макса Ферстаппена, выразил разочарование состоянием болида «Ред Булл» на Гран-при Бразилии в «Интерлагосе».

«В конце концов, такой результат в спринт-квалификации разочаровывает. Конечно, нам не хватает темпа. Четвёртого места недостаточно. В одном повороте у Макса недостаточная поворачиваемость, а в следующем — избыточная. В этой машине просто нет баланса. Макс сам говорил во время тренировки и квалификации, что просто не может атаковать поворот из-за недостатка или избытка, из-за этого он просто теряет много времени.

На «медиуме» он потерял четыре десятых, на «софте» — три. Их машина просто не едет. А если вам уже не хватает четырёх десятых на одном круге, вам не хватит времени и на длинной дистанции. Вам не нужно учиться, чтобы понять это», — приводит слова Йоса издание GPblog.

Ранее Хельмут Марко высказался по поводу темпа «Ред Булл» в Бразилии.