В «Хаасе» рассказали о проблеме, которая привела к ошибке Бермана в спринт-квалификации

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу рассказал о проблеме, которая привела к ошибке Оливера Бермана, заменяющего Кевина Магнуссена.

«Олли впечатлил, учитывая, что у него была минимальная подготовка, и это был буквально звонок в последнюю минуту. Его первый боевой круг в тренировке уже был впечатляющим, а затем он начал наращивать темп. Его пилотаж в первых двух сегментах спринт-квалификации был потрясающим, а в третьем сегменте у нас возникла проблема, связанная с блоком контроля температуры шин, поэтому шины не были нагреты до нужной температуры, поэтому ошибка во втором повороте не его вина.

В других частях трассы его конкуренция с лучшими временами была очень высокой, поэтому я разочарован, что мы не смогли максимально раскрыть его потенциал, но Берман, в свою очереди, выступил впечатляюще, и он был доволен машиной.

Что касается Нико, он не был так доволен болидом. В первой тренировке он боролся с неровностями трассы, а затем в спринт-квалификации он не смог найти стабильность в темпе. Это та же проблема, что и в Мексике, поэтому нам нужно подумать, как мы можем улучшить машину после спринта. Тем не менее старт с 10-го места Оливера поможет побороться за очки, так что это то, на чём мы сосредоточены», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что Берман проведёт за рулём «Хааса» весь уикенд.