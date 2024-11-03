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Формула-1, Гран-при Бразилии — 2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Формула-1, Гран-при Бразилии — 2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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В воскресенье, 3 ноября, на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоится гонка 21-го этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Начало гонки Ф-1 запланировано на 18:30 мск. Старт перенесён на полтора часа раньше относительно изначального времени, чтобы избежать плохих погодных условий.

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает команда «Макларен».

Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Бразилии.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
03 ноября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Не началось
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