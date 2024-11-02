Деймон Хилл: у «Макларена» проблема в виде не того парня на поул-позиции

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл заявил, что после победы австралийского гонщика Оскара Пиастри из «Макларена» в спринт-квалификации у британского коллектива проблемы.

«Они делают что-то правильно, и у них всё получилось. Но при этом у «Макларена» теперь проблема, потому что у них две машины в очень сложной ситуации и не тот парень на поуле. Нам придётся посмотреть, что произойдёт в спринте.

Я думаю, что «Макларенам» будет очень, очень сложно пройти первый поворот. Ландо находится в довольно тяжёлой ситуации. Здесь довольно короткая дистанция от старта до поворота, а затем связка двух поворотов, где легко поймать кого-то на внутренней стороне», — приводит слова Хилла издание Crash.