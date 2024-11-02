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Баньяя прокомментировал своё падение в спринте Гран-при Малайзии MotoGP

Баньяя прокомментировал своё падение в спринте Гран-при Малайзии MotoGP
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Итальянский мотогонщик и действующий чемпион серии MotoGP Франческо Баньяя («Дукати») прокомментировал своё падение в спринте Гран-при Малайзии и увеличившийся отрыв от лидера чемпионата Хорхе Мартина («Дукати») до 29 очков.

MotoGP 2024. Этап 19, Куала-Лумпур, Малайзия
Гран-при Малайзии. Спринт
02 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
19:49.230
2
Марк Маркес
Ducati
+0.913
3
Энеа Бастьянини
Ducati
+2.010

«Честно говоря, такое уже происходило в этом сезоне. Перед поворотом я сказал себе: «Хорошо, немного приторможу, чтобы не рисковать». Как итог — падение. Это происходит уже не в первый раз. Я просто вошёл в этот поворот немного медленнее, но задел какую-то неровность в вершине поворота и потерял переднюю часть.

Не знаю, сколько кругов проехал в этот уикенд и за последние годы на этой трассе, и я многократно проходил этот поворот, и касался бордюра много, много, много раз и ни разу не упал. К сожалению, сегодня это был неподходящий момент. Но такое, честно говоря, может случиться.

В воскресенье сделаю всё возможное и постараюсь победить. Очень надеюсь, что Марк [Маркес] и Энеа [Бастьянини] найдут близкий к нам темп, потому что соперников у нас нет. Мы прекрасно знаем, что мой единственный минус в этом сезоне — это спринтерские гонки, потому что все ошибки, которые я совершил, все потерянные очки — это по субботам. Для меня это позор, но Хорхе [Мартин] в этом сезоне по субботам был лучше, и мы должны признать, что он проделал очень хорошую работу», — приводит слова Баньяи издание Crash.

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