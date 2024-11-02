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Берман — о звонке «Хааса»: если бы мама позвонила мне так рано — я бы разозлился

Берман — о звонке «Хааса»: если бы мама позвонила мне так рано — я бы разозлился
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19-летний британский гонщик Оливер Берман, заменяющий пилота Кевина Магнуссена из-за проблем со здоровьем у датчанина в составе «Хааса», рассказал, как узнал о необходимости провести уикенд за рулём болида американской команды на Гран-при Бразилии.

«Аяо разбудил меня сегодня утром где-то в 6:30 своим звонком. Когда я увидел его имя, я не так разозлился. Если бы это была моя мама или что-то в этом роде, не понимая разницы во времени, я бы разозлился немного больше!

Конечно, я хочу пожелать Кевину выздоровления и отправить ему свою энергию, потому что знаю, что он плохо себя чувствует, и Магнуссен добился больших успехов на трассе и завоевал здесь поул [в 2022 году]. Но, безусловно, я очень рад сесть в машину Формулы-1 и это приносит мне удовольствие», — приводит слова Бермана издание Motorsport.

Ранее Аяо Комацу рассказал о проблеме, которая помешала Берману в третьем сегменте квалификации.

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