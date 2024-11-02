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Ферстаппен — о прекращении дружбы с Норрисом: в гонках у нас не прогулка по парку

Ферстаппен — о прекращении дружбы с Норрисом: в гонках у нас не прогулка по парку
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о прекращении дружбы с британским гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом из-за ожесточённой и грубой борьбы во время гонок.

«Вы знаете, что такое гонки. Каждый понимает, что мы оба стремимся к максимальным результатам, когда боремся за чемпионство, несмотря на то что мы лучшие друзья. Но мы оставляем это за пределами трассы. Если вы оглянетесь на это через 10 лет, вы это поймёте. Вы можете быть лучшими друзьями или ненавидеть друг друга, но на трассе всё остаётся прежним. Если вы собираетесь что-то изменить, я думаю, это нехорошо.

Мы с Ландо всегда говорили друг другу, что нам нужно отдаваться на все 100% во время каждой гонки. Мы оба понимаем, что боремся за титул. И это не какая-то прогулка в парке!» — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ранее Норрис раздражённо ответил на вопрос по поводу результата Ферстаппена в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

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