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Андреа Стелла заявил, что «Макларен» не будет мешать Бортолето выступать в Формуле-1

Андреа Стелла заявил, что «Макларен» не будет мешать Бортолето выступать в Формуле-1
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался по поводу будущего бразильского юниора британской команды Габриэла Бортолето и заявил, что команда не будет препятствовать его карьере в «Королевских гонках» в составе другой команды.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы ещё раз сказать, насколько хорошо Габриэл проделал работу в юниорских сериях, выиграв Формулу-3 и возглавив личный зачёт Формулы-2 в дебютном сезоне. Как итог, это привело к тому, что я считаю очень, очень нормальным и естественным, что команды Формулы-1 теперь заинтересованы в услугах нашего юниора.

«Макларен» не лишит Габриэла возможности выступать в Формуле-1. Так что разговоры о его будущем продолжаются, и мы посмотрим, каким будет сценарий дальше», — приводит слова Стеллы издание RaceFans.

Ранее трёхкратный чемпион Формулы-1 из «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что давно бы подписал Бортолето на месте «Кик-Заубера».

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