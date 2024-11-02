Три гонщика начнут спринт Гран-при Бразилии с пит-лейна

Три пилота Формулы-1 — Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо (оба из команды «Астон Мартин») и Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — начнут спринт Гран-при Бразилии с пит-лейна.

«Оба автомобиля «Астон Мартин» стартуют с пит-лейна в спринте после того, как на болидах Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла в условиях закрытого парка были внесены изменения в настройки кузова и подвески. Гуаньюй Чжоу также присоединится к ним после того, как коллектив «Кик-Заубер» изменил конфигурацию его подвески», — говорится в заявлении Международной автомобильной федерации (ФИА).

Напомним, Алонсо по итогам квалификации занял 16-е место, его партнёр Лэнс Стролл показал 19-й результат, а китайский гонщик Чжоу оказался 20-м.

Старт спринта запланирован на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию события.

Гран-при Бразилии. Спринт. Прямая текстовая трансляция.