Кевин Магнуссен пожелал удачи Оливеру Берману на Гран-при Бразилии

32-летний датский автогонщик команды «Хаас» Кевин Магнуссен пожелал удачи 19-летнему британцу Оливеру Берману, заменяющему Кевина из-за проблем со здоровьем, на Гран-при Бразилии.

«Никаких гонок на этих выходных для меня. Спасибо всем за добрые сообщения. Я вернусь в Лас-Вегасе. Удачи, Оливер!» — написал Магнуссен в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Магнуссен чувствует недомогание из-за отравления и Берман должен был выступить в пятницу на единственной тренировке в Бразилии и в спринт-квалификации. Но по регламенту гонщик, который принял участие в спринт-квалификации, не может быть заменён другим пилотом согласно регламенту. Позже «Хаас» объявил, что Берман проведёт весь уикенд за рулём американского болида.

Старт спринта запланирован на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию события.

Гран-при Бразилии. Спринт. Прямая текстовая трансляция.