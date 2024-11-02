Источник назвал возможные условия сделки между «Ред Булл» и «Уильямсом» по Колапинто

Стали известны возможные условия между командами Формулы-1 «Ред Булл» и «Уильямс» по поводу будущего в «Королевских гонках» аргентинского гонщика британского коллектива Франко Колапинто, сообщает издание Auto Motor und Sport.

«Для «Уильямса» главное не потерять полностью доступ к своему юниору Колапинто. Карлос Сайнс, очевидно, имеет возможность покинуть команду всего через один сезон, если, например, «Ред Булл» придёт к нему с предложением. Однако эта ситуация, вероятно, произойдёт только в том случае, если Макс Ферстаппен уйдёт из австрийского коллектива.

Это открыло бы возможность сделки для обеих сторон. Пока Сайнс выступает за «Уильямс», услуги Колапинто не нужны. В случае, если испанец всё-таки уйдёт, «Ред Булл» взамен может взять на себя обязательство вернуть аргентинца. Подобные взаимодействия пока остаются лишь теорией. Но в пятницу Кристиан Хорнер посетил гостевой домик «Уильямса», чтобы обсудить варианты», — говорится в статье издания.

Ранее бывший аргентинский гонщик заявил, что Колапинто уже подписал контракт с «Ред Булл».