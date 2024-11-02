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Лоусон ответил, боится ли он стать напарником Ферстаппена в «Ред Булл»

Лоусон ответил, боится ли он стать напарником Ферстаппена в «Ред Булл»
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Новозеландский гонщик Формулы-1 из команды «РБ» Лиам Лоусон ответил на вопрос о том, боится ли он стать в будущем напарником трёхкратного чемпиона мира из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Нет, я не боюсь. На самом деле я бы не хотел никого больше в качестве партнёра по команде, чем Ферстаппена. Он лучший в этом спорте. Было бы очень интересно и полезно соревноваться с ним, иметь возможность каждые выходные изучать его данные и видеть, как именно он подходит к гонкам. Для меня это было бы величайшим испытанием.

Так что нет, я не боюсь. Просто сейчас не слишком много об этом думаю. Если у меня появится такая возможность в будущем, я сделаю всё, что смогу, чтобы получить от этого максимальную пользу. Находясь в боксах «Ред Булл» и используя гарнитуру, я мог видеть и слышать всё вблизи в течение двух лет. Как Макс пилотирует машину, как говорит о балансе и о том, чего он хочет добиться от настроек болида. Очень ясно и прямо Макс всегда высказывается по поводу своих пожеланий. И это так важно в Формуле-1. Думаю, я научился у него многому и явно больше, чем у кого-либо другого», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

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