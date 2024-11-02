Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии Формулы-1, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й

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На автодроме «Интерлагос» завершилась спринтерская гонка Гран-при Бразилии Формулы-1. Её победителем стал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри, пропустивший британца вперёд без борьбы. Замкнул тройку сильнейших лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 24 круга.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.593.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.497.

4. Шарль Леклер («Феррари») +5.656.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +7.224.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +12.475.

7. Пьер Гасли («Альпин») +18.161.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +18.717.

9. Лиам Лоусон («РБ») +20.773.

10. Александер Албон («Уильямс») +24.606.

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +29.764.

12. Франко Колапинто («Уильямс») +33.233.

13. Эстебан Окон («Альпин») +34.128.

14. Оливер Берман («Хаас») +35.507.

15. Юки Цунода («РБ») +41.374.

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +43.231.

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +54.139.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +56.537.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +57.983.

Нико Хюлькенберг («Хаас») — сошёл.