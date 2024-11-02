Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии Формулы-1, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й

На автодроме «Интерлагос» завершилась спринтерская гонка Гран-при Бразилии Формулы-1. Её победителем стал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри, пропустивший британца вперёд без борьбы. Замкнул тройку сильнейших лидер чемпионата Макс Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 24 круга.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.593.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.497.
4. Шарль Леклер («Феррари») +5.656.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +7.224.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +12.475.
7. Пьер Гасли («Альпин») +18.161.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +18.717.
9. Лиам Лоусон («РБ») +20.773.
10. Александер Албон («Уильямс») +24.606.
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +29.764.
12. Франко Колапинто («Уильямс») +33.233.
13. Эстебан Окон («Альпин») +34.128.
14. Оливер Берман («Хаас») +35.507.
15. Юки Цунода («РБ») +41.374.
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +43.231.
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +54.139.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +56.537.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +57.983.
Нико Хюлькенберг («Хаас») — сошёл.