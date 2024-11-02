Экс-пилот Ф-1 призвал Норриса перестать быть жертвой и самому таранить Ферстаппена

49-летний колумбийский семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя призвал Ландо Норриса перестать быть «жертвой» и не бояться идти на столкновение с Максом Ферстаппеном.

«Удивительно, как Ландо просто уходит с дороги. Макс — задира. Не таких гонщиков вы хотите видеть, но это умная игра. Макс больше привык к парням вроде Льюиса Хэмилтона, которые не остановятся, чтобы выбить его.

У Макса есть два подхода: если он отчаянно нуждается в темпе, он может попытаться протаранить Ландо, сойти и отобрать [у соперника] очки. Или, если у него нет подходящей позиции, он просто будет ездить по кругу и набирать очки. Это всё, что ему нужно делать. Норрису будет сложно победить так. Ландо может считать так, но он не должен говорить это публично. Мне очень нравится Ландо, но ему нужно говорить немного меньше и не играть роль жертвы. Вы не победите, играя роль жертвы. Вы можете выиграть несколько битв, но проиграете войну.

В какой-то момент Ландо должен встать и сказать: «Иди к чёрту, я могу протаранить тебя, и это нормально».

В Бразилии мы увидим ещё больше искр. Формула-1 сейчас становится всё лучше», — приводит слова Монтойи Daily Record.