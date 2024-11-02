Ферстаппен впервые в сезоне не выиграл спринтерскую гонку

Спринт Гран-при Бразилии стал первой короткой гонкой сезона-2024, которую не выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ранее трёхкратный чемпион Формулы-1 выиграл спринтерские гонки Гран-при Китая, Гран-при Майами, Гран-при Австрии и Гран-при США.
Вместе с тем сегодняшняя победа стала первой в спринтах для гонщика «Макларена» Ландо Норриса.
Победу в спринтерской гонке Гран-при Бразилии одержал Ландо Норрис. Второе место занял его напарник Оскар Пиастри. Макс Ферстаппен замкнул тройку сильнейших.
Отметим, что в сезоне-2024 Формулы-1 пройдёт ещё один спринтерский уикенд – с 29 ноября по 1 декабря в Катаре.
Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации