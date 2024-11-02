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Ферстаппен впервые в сезоне не выиграл спринтерскую гонку

Ферстаппен впервые в сезоне не выиграл спринтерскую гонку
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Спринт Гран-при Бразилии стал первой короткой гонкой сезона-2024, которую не выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ранее трёхкратный чемпион Формулы-1 выиграл спринтерские гонки Гран-при Китая, Гран-при Майами, Гран-при Австрии и Гран-при США.

Вместе с тем сегодняшняя победа стала первой в спринтах для гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

Победу в спринтерской гонке Гран-при Бразилии одержал Ландо Норрис. Второе место занял его напарник Оскар Пиастри. Макс Ферстаппен замкнул тройку сильнейших.

Отметим, что в сезоне-2024 Формулы-1 пройдёт ещё один спринтерский уикенд – с 29 ноября по 1 декабря в Катаре.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

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