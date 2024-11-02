Норрис — о победе в спринте Гран-при Бразилии: не горжусь этим

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свою победу в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, который проходит в Сан-Паулу на автодроме «Интерлагос». Норрис отметил, что не гордится своим первым местом, так как ему его уступил напарник Оскар Пиастри.

«Не горжусь этим, но мы хорошо поработали как команда, поэтому я благодарю Оскара. Мы проделали отличную командную работу. Сегодня мы добились того результата, которого хотели.

Оскар заслужил это [победу], но мы сделали то, что должны были. Поэтому я благодарю его и команду. У нас был отличный темп, так что с нетерпением жду квалификации и завтрашней гонки.

Обогнать его [без приказа] было бы тяжело. Это было похоже на горки, я догонял, отставал и снова догонял. Просто грязный воздух отнимает много темпа. Я чувствовал себя немного быстрее, но на тот момент не мог обогнать. Но я чувствовал себя хорошо.

Думаю, мы были явно быстрее, чем ребята позади. Просто в спринтерской гонке сложно много понять, как пилотировать и атаковать, но мы справились хорошо», — сказал Норрис после финиша спринта в эфире телеканала Sky Sports.